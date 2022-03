Napoli, Osimhen: “Contro il Milan c’era rigore. Crediamo ancora allo scudetto”

L'attaccante nigeriano è tornato sulla sfida di domenica sera e rilancia la corsa degli azzurri al tricolore

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La sconfitta col Milan ci ha fatto male. Non abbiamo fatto una grande gara ma naturalmente siamo consapevoli di aver giocato contro una squadra forte. Abbiamo analizzato approfonditamente la partita e gli errori commessi per correggerli ma ribadisco che è stata una sconfitta dura da digerire".

"Ovviamente era fallo. Non ho cercato di simulare perché se l'avessi fatto avrei preso il cartellino giallo. Mi aspettavo che l'arbitro andasse al Var ma così non è stato. Peccato ma va bene, la decisione dell'arbitro è stata diversa e va accettata".

Dopo il Milan una parte della tifoseria non crede più allo Scudetto. Ma la classifica dice che siete ancora in piena corsa. Voi ci credete ancora?

"Certo. Sapevo già al mio arrivo a Napoli che l'impatto con il calcio italiano sarebbe stato importante sia per me che per il mio modo di interpretare il calcio. Ho imparato tanto anche dagli altri attaccanti guardandoli e studiandoli. Mi riferisco anche a quelli che giocano i altri campionato. Però so che ho ancora da migliorare e sto lavorando per questo e continuerò a farlo".