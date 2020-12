Il Napoli dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen. Out dal 13 novembre, l’attaccante nigeriano sembra destinato a restare ai box per altre due settimane. Come riportato da Ciro Venerato di Rai Sport, Osimhen salterà l’impegno di Europa League con la Real Sociedad e quelli di campionato con Sampdoria e Inter.