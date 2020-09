Attenta Inter, il Napoli vuole un pallino di Conte: trattativa in stand by, c’è un problema

Non c’è solo l’Inter su Emerson Palmieri. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, anche il Napoli è interessato al terzino mancino del Chelsea. Al momento, però, il club partenopeo non è interessato al trasferimento a titolo definitivo.

Il Napoli per ora non vuole affondare il colpo. Situazione diversa in caso di apertura da parte dei Blues alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore italo-brasiliano, oggetto del desiderio dell’Inter di Antonio Conte, può arrivare in caso di partenza di Ghoulam.