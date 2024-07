Sky – Napoli, sempre viva la pista Hermoso: può arrivare così da Conte

Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e non solo: Antonio Conte vuole anche Mario Hermoso per la difesa del suo Napoli

Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e non solo: Antonio Conte vuole un altro difensore per il suo Napoli. Si continua a seguire Mario Hermoso, svincolato e accostato anche all’Inter. Secondo Sky Sport, può arrivare a patto che ci siano delle uscite in difesa. Gli indiziati principali, in questo senso, sono Natan, Ostigard o Juan Jesus.