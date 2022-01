Inter, attenta: il Napoli si fa avanti con il Sassuolo per Raspadori e Frattesi

I gioielli del club emiliano fanno gola a molti: sondaggio dei partenopei per l'attaccante e il centrocampista

Non c'è solo l'Inter sui gioielli del Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per Giacomo Raspadori e per Davide Frattesi, entrambi nel mirino dei nerazzurri: