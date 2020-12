In casa Napoli non si registra nessun passo in avanti per quanto riguarda il rinnovo di Nikola Maksimovic: il difensore serbo, in scadenza di contratto a giugno, ha avanzato una richiesta da 2 milioni di euro a stagione, immediatamente respinta dal club di De Laurentiis. Che, tuttavia, non vorrebbe perderlo a zero: secondo La Gazzetta dello Sport il ds Giuntoli sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione. Con l’Inter che rimane alla finestra…