Napoli, San Siro porta bene a Raspadori: già 4 gol segnati fra Sassuolo e Italia

Andrà in scena domani la sfida tra Inter e Napoli. La cornice sarà lo stadio di San Siro, palcoscenico che ha già visto protagonista Giacomo Raspadori. Così scrive Il Mattino: "È giovanissimo, certo, ma non per questo è uno che ha paura: soprattutto di fare gol in su campi nobilissimi. Vedi San Siro, il tempio del calcio di Milano, la casa di Inter e Milan, che lo ha già visto protagonista per due volte. La prima nel 2021, quando indossava la maglia del Sassuolo e contro i rossoneri fu decisivo con una doppietta (1-2 il risultato finale). Nessun timore reverenziale nei confronti di una super big del nostro campionato, e più in generale di uno stadio storico come il Meazza di Milano.