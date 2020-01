Coppa Italia – Insigne regala la semifinale al Napoli: Lazio ko 1-0, ora Inter o Fiorentina

Un rigore sbagliato, due rossi, 3 legni. I quarti di Coppa Italia tra Napoli-Lazio ha regalato emozioni e spettacolo. Al San Paolo la squadra di Gattuso parte forte e trova il vantaggio dopo 2 minuti con Insigne. La Lazio reagisce e Caicedo si procura un calcio di rigore che Immobile sbaglia scivolando nel momento in cui calcia. La gara sembra mettersi in discesa per i partenopei, ma al 19esimo Hysaj commette fallo su Immobile e scatta il secondo giallo. Passano 5 minuti e stavolta è la squadra di Inzaghi a rimanere in 10, espulso Leiva per proteste. Nella ripresa il Napoli può raddoppiare con Milik ma il suo colpo di testa si stampa sul palo. A 5 minuti dalla fine occasione per Immobile ma il suo tiro finisce sulla traversa. Un minuto dopo il Napoli può chiudere la gara, ma il tiro di Mario Rui finisce sul palo. Napoli che approda in semifinale e adesso dovrà attendere la vincente tra Inter-Fiorentina.