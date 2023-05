Napoli-Spalletti, sarà addio: tra i possibili successori spunta anche Conte

L'ex tecnico dell'Inter sarebbe in cima alla lista di De Laurentiis per sostituire l'allenatore campione d'Italia

Per il Corriere dello Sport non ci sono più dubbi: Luciano Spalletti, dopo aver riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, a fine stagione lascerà la guida della squadra. Tra i nomi presi in esame dal presidente De Laurentiis ci sarebbe anche quello di Antonio Conte: "Una squadra che deve difendere quel titolo che ha riscritto la Storia, ha bisogno di un uomo abituato a vincere ed a frequentare il salotto buono del calcio, cioè la Champions: Antonio Conte è stata spesso una tentazione di De Laurentiis, che non ha mai nascosto la propria simpatia per un tecnico con il quale ha un rapporto diretto.