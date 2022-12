Sky – Napoli, Spalletti recupera anche Rrahmani: per l’Inter tutta la squadra a disposizione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luciano Spalletti, in vista della sfida contro l'Inter, avrà a disposizione tutti gli effettivi. Ha recuperato, infatti, anche Rrahmani, che sarà in ballottaggio con Juan Jesus per affiancare il coreano Kim al centro della difesa. Il resto della squadra, invece, è già scelto, con i titolarissimi che saranno in campo dall'inizio.