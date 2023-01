Napoli, Spalletti: “Juve? La più difficile da affrontare come Milan e Inter”

Le parole del tecnico sulla Juventus: "E' una delle squadre più forti del campionato per composizione, per rosa, per qualità di calciatori e allenatori e forza societaria"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così in vista della partita di venerdì sera contro la Juventus: "La Juventus è la squadra più difficile da affrontare in qualsiasi momento come Milan e Inter. E' una delle squadre più forti del campionato per composizione, per rosa, per qualità di calciatori e allenatori e forza societaria. La Juventus è quella più forte di tutti".