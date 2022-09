Napoli, Spalletti: “Grandi ambizioni, ma non garantisco niente. Chi è partito…”

Vigilia di campionato anche per il Napoli di Spalletti. L'allenatore azzurro ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa: “Sono felicissimo di essere ancora l’allenatore del Napoli, ho grandi ambizioni ma non posso garantire niente. Del mercato sono soddisfatto, ma avete chiaro chi è partito e chi è arrivato? Vincere o fallire, o morire… Io non ci sto, voglio campare. Bisogna essere equilibrati guardare anche gli altri. Questo nuovo ciclo ha bisogno di tempi e valutazioni. La Lazio gioca un ottimo calcio. Ha il nostro stesso valore, come l’anno scorso secondo me. La qualità del calcio di Sarri è riconoscibile. Molto rigido il suo 4-3-3. Poi i sistemi di deformano e si va a prendere i vuoti che la squadra avversaria lascia. Però fanno un calcio di pressione continua e quando lo fanno bene ti montano addosso. Se noi siamo talmente bravi da trovare vuoti e spazi e andarci a giocare velocemente per andare a tentare di fare gol. Serve più qualità”.