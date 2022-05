Napoli, Spalletti: “Rischiamo di perdere tanti giocatori. Così cala il livello”

Le parole del tecnico azzurro ex Inter a proposito di ciò che potrebbe accadere dopo il campionato che termina oggi

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 3-0 rifilato allo Spezia in trasferta nell'ultima gara di campionato: "Oggi abbiamo messo in campo grande serietà, con giocatori che durante l'anno hanno giocato meno e che si sono fatti trovare pronti. Marfella, per esempio, ha fatto subito una bella parata".

"I nostri dirigenti stanno preparano il futuro e come ho detto ieri non si può mettere tutto in dieci giorni. Quest'anno si dovrà essere bravi ad inserirsi in delle situazioni quando capiteranno e bisognerà farsi trovare pronti se ci porteranno via qualche calciatore. Quest'anno per un motivo o per un altro ne mettiamo a rischio diversi e tutti insieme possono far calare l'autostima della squadra".