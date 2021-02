Sospiro di sollievo in casa Napoli. Dopo le positività di Ghoulam e Koulibaly riscontrate nella giornata di ieri, il gruppo squadra ha effettuato un altro giro di tamponi dopo la mezzanotte. Esito negativo per tutti, come comunicato dal club attraverso il profilo ufficiale Twitter.

