Nasce il progetto ‘European Premier League’: pronti 6 miliardi, i dettagli. Dura replica della Uefa

Una competizione da 6 miliardi di euro, sborsati dal colosso bancario Jp Morgan. ‘European Premier League‘ è il nome scelto per la nuova Superlega europea, che sta nascendo proprio in queste settimane. A rivelarlo è Sky News.

“In progetto prevederebbe tra le 12 e le 18 squadre coinvolte: almeno 5 inglesi tra cui Manchester United, Manchester City e Liverpool, poi Real Madrid e Barcellona, Psg, Bayern Monaco e, secondo Sky News, anche la Juventus, anche se dal club torinese (il presidente Andrea Agnelli è tra l’altro a capo della European club association, legata alla Uefa) non c’è alcuna conferma. Secondo la Bbc , il presidente del Real, Florentino Perez, sarebbe direttamente coinvolto nel progetto galattico, la cui formula prevederebbe un campionato annuale tra i big e poi i play-off per decretare la vincitrice, con premi da centinaia di milioni di euro per chi arriva alla fase finale” riporta Repubblica.

La Uefa non ci sta e ha risposto con un comunicato: “La Uefa si oppone fortemente a una Superlega. I principi di solidarietà, promozione e leghe aperte non sono negoziabili. Ciò rende la Champions League e il calcio europeo le migliori competizioni sportive del mondo. Una Superlega sarebbe distruttiva e noiosa“.