TS – Inter, lunedì la nascita del Conte-ter: obiettivo seconda stella, volontà comune

Tutto lascia pensareche il tecnico nerazzurro proseguirà la sua avventura sulla panchina dei campioni d'Italia

[...] Zhang - che porterà in dote l’accordo con Oaktree, fondamentale nel risolvere i problemi di liquidità che hanno caratterizzato l’ultima stagione - dovrà essere convincente nel delineare il progetto di un’Inter comunque competitiva nonostante un mercato che dovrà comunque essere autofinanziato dopo un’importante opera di cessioni e smaltimento esuberi nel mese di giugno per rendere meno importante il passivo di bilancio. La missione si annuncia non facile però, dall’altra parte della bilancia, c’è la volontà di non polverizzare quanto di buono è stato fatto nell’ultimo biennio".