SOCIAL / Lautaro Martinez, la famiglia è a Milano: “Il regalo più bello”

Se Lautaro non va dalla famiglia, la famiglia va da Lautaro. I familiari dell’attaccante dell’Inter lo hanno raggiunto a Milano per festeggiare insieme il Natale. Il giocatore argentino ha postato una foto insieme a loro e ha scritto: “Il miglior regalo, la mia famiglia”. Con lui ovviamente c’è Agustina Gandolfo, la compagna, che è in dolce attesa della loro prima bimba ed è all’ottavo mese. Pure Hakimi gli ha risposto tra i commenti con un bel batti cinque in segno di apprezzamento. Feeling tra i due non solo sul campo come si è visto nella gara col Verona.