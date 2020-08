Jesus Navas: “Questo gruppo se lo merita, che orgoglio alzarla per la gente di Siviglia”

Intervenuto nel post-partita, il capitano del Siviglia Jesus Navas ha commentato così la vittoria del trofeo:

“Grazie, questo gruppo se lo merita. Abbiamo lottato tutto l’anno, abbiamo vissuto una situazione difficile come tutti. Abbiamo cercato di superarla di gruppo con una voglia incredibile, la tifoseria se lo merita. Questo amore per il calcio dobbiamo godercelo. Per me è una coppa speciale, poterla alzare come capitano per Siviglia e di Siviglia e anche per Reyes e per chi sta attraversando momenti difficili, sono anche per loro. Lopetegui? Lavora 24 ore al giorno per noi, se lo merita”.