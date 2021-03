Giornale – Da Lukaku ai croati: i nazionali vogliono partire. L’Inter non lo dice ma…

Il Giornale spiega la situazione in casa Inter con un nuovo positivo - comunicato ieri - nel gruppo squadra e la questione nazionali

Secondo Il Giornale, i calciatori nerazzurri - da Lukaku ai croati Perisic e Brozovic, da Skriniar agli azzurri di Mancini - vorrebbero rispondere alle convocazioni, ma se lo faranno violeranno la prescrizione dell'ATS, commettendo un illecito penale. In quel caso saranno segnalati in Procura, con il rischio multe e processi. "L’Inter non lo dice, non può evidentemente, ma è ben contenta se i suoi nazionali resteranno a Milano (e dalla prossima settimana alla Pinetina). Meno viaggi, meno partite, meno rischio di contagiarsi. Conte avrebbe così due settimane di insperato riposo prima della volata finale e l’Inter, sotto lo scudo dell’ATS, non sarebbe costretta al braccio di ferro che molti club in Europa stanno iniziando con le varie Federazioni per impedire ai loro tesserati viaggi in Paesi a rischio e dal cui rientro è necessaria la quarantena".