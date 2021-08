Nazionale, primo allenamento da campioni d’Europa: giovedì la sfida alla Bulgaria

L'Italia di Roberto Mancini è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista delle gare di qualificazioni ai Mondiali 2022

Primo allenamento oggi pomeriggio a Coverciano per gli azzurri campioni d'Europa, fra parte atletica, esercitazioni e partitella a ranghi misti mentre è in attesa di essere formalizzata la convocazione di Davide Calabria. La preparazione vera e propria della gara di giovedì a Firenze contro la Bulgaria (ore 20,45, diretta su Rai1), valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, scatterà domani, la capienza al Franchi nell'occasione è di 19.000 spettatori.