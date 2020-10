Nazionale, tutti negativi al primo tampone i 27 giocatori arrivati a Coverciano. Mancano…

I giocatori convocati da Roberto Mancini vivranno in una sorta di bolla per il ritiro della nazionale. Come raccontato dall’inviato della Rai, Alessandro Antinelli, questo è un momento complicatissimo per il calcio. Buone notizie però per il Mancio: “27 i giocatori arrivati, tutti negativi al primo tampone. Il gruppo originario era di 34, c’è stato il forfait di Castrovilli e non sono ancora arrivati Bonucci e Chiellini (attualmente in isolamento fiduciario). La Asl di Torino disporrà poi del loro possibile arrivo, intanto salteranno la sfida con la Moldova. All’appello mancano anche i giocatori che militano nei campionati stranieri e che si uniranno successivamente”.

(Rai Sport)

