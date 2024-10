Dal 2026 cambiano le pause per le Nazionali. Anziché quattro pause per ogni stagione ce ne saranno tre, ma una durerà di più. Calcio e Finanza spiega come questa seconda pausa tra settembre ed ottobre sarà la penultima. La FIFA, da ottobre 2023, ha reso note le date riservate alle Nazionali durante le varie stagioni fino al 2030 con un cambiamento significativo proprio a partire dal 2026 anno dal quale le pause inizieranno ad essere tre in totale, e non più quattro, visto che verranno accorpate in una pausa unica le pause di settembre ed ottobre.