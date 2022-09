Nazionali, Albania-Islanda 1-1: Asllani in panchina per tutta la gara

L'Albania non è andata oltre l'1-1 contro l'Islanda, tra le mura amiche, nel match di Nations League di questa sera. Al gol di Lenjani per i padroni di casa, ha risposto Anderson per gli ospiti al 96'. Soltanto un punto quindi per la nazionale di Edy Reja, nonostanta la superiorità numerica dal 10' del primo tempo per l'espulsione di Gunnarsson. Kristjan Asllani è rimasto in panchina per tutta la gara.