Nazionali, le formazioni ufficiali di Olanda-Germania: Dumfries dal 1′

Non sono terminati gli impegni dei vari nerazzurri in giro per il mondo. Dopo Taremi, in questi minuti in campo in EAU-Iran, tocca in serata ad altri. A cominciare da Denzel Dumfries, che sarà titolare in Olanda-Germania, match di Nations League, in programma stasera. Per l'esterno orange la possibilità di lanciare un chiaro segnale anche a Simone Inzaghi, che finora per diversi motivi gli ha preferito Darmian.