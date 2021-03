Inter, questione Nazionali: si sono fatte sentire 4 federazioni. Ats rigida

L'azienda sanitaria milanese ha fermato le attività nerazzurre almeno fino a lunedì, comprese le partenze dei giocatori convocati dalle Nazionali

Il quotidiano La Stampa ha fatto il punto su quanto accaduto in casa Inter con il rinvio della gara tra Inter e Sassuolo. Si è parlato anche della questione Nazionali. I contagi in casa nerazzurra arrivano alla vigilia di una pausa importante per le Federazioni. L'ASP ha imposto una quarantena ai giocatori che non possono neanche partire, come specificato nel documento inviato all'Inter, per raggiungere i loro Paesi. Almeno fino a lunedì.