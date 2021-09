Nazionali, sei interisti impegnati stasera: quattro titolari, due in panchina

Sono uscite in questi minuti le formazioni ufficiali anche delle sfide che vedono impegnati i calciatori dell'Inter con le rispettive nazionali

Anche questa sera sono diversi i calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali. Skriniar e Brozovic si affronteranno dal primo minuto in Slovacchia-Croazia, mentre Dumfries e De Vrij sono titolari in Olanda-Montenegro. Panchina per Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu: il turco è stato tenuto a riposo in Gibilterra-Turchia. Tutti i match inizieranno alle 20.45.