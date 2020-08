In Francia: “Inter-Ndombélé, concorrenza agguerrita: Barcellona e Bayern in contatto con lui”

E’ quello di Tanguy Ndombele uno dei nomi fatti da Antonio Conte all’Inter per rinforzare il centrocampo. Il mediano francese ha deluso al Tottenham e vuole spazio per conquistarsi un posto ad Euro 2021. Ma, secondo quanto riporta FootMercato, sul classe ’96 non ci sono solo i nerazzurri: anche il Bayern Monaco e il Barcellona sono infatti in contatto costante con l’entourage del centrocampista, garantendogli anche minutaggio. L’ostacolo per tutti resta comunque il presidente degli Spurs Daniel Levy, un osso duro in sede di mercato: la sua richiesta per il giocatore si aggira intorno ai 60 milioni di euro.