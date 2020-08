Francia, Pogba e Ndombele positivi al coronavirus: esclusi dai convocati di Deschamps

Paul Pogba e Tanguy Ndombele, convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per le partite di Nations League contro Svezia e Croazia, sono stati esclusi dalla lista in quanto risultati positivi al test del coronavirus. A riportarlo è skysports.com.

Una brutta notizia per i due centrocampisti, in attesa di capire le loro condizioni di salute. Di Ndombele, di proprietà del Tottenham, si parla anche in ottica Inter nell’ambito di un possibile scambio con Milan Skriniar.

(Fonte: skysports.com)