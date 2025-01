Massimiliano Nebuloni, giornalista di Skysport che lavora a seguito dell'Atalanta, ha commentato la sconfitta degli uomini di Gasperini contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa. «Inter indigesta all'Atalanta? È stata in partita a sprazzi e ha meritato di perdere con Carnesecchi migliore in campo e in formato Nazionale sperando che anche in Azzurro possa avere quel riconoscimento che meriterebbe per quello che è il rendimento che ha. Senza più alle spalle un portiere come Musso si è liberato e sta facendo prestazioni di alto profilo», ha sottolineato.

«La formazione iniziale ha tenuto nel primo tempo anche se è sembrata un po' timida. Scalvini all'esordio stagionale ha sulla coscienza l'occasione sbagliata ad un passo da Sommer che avrebbe potuto gestire meglio di testa e non solo. Rimane rammarico per il gol che avrebbe potuto riaprire la partita annullato dall'arbitro per un fuorigioco ridicolo, diciamo la verità. Come tanti se ne sono visti in questa stagione. Ma se tanti sono contro questa regola sarebbe il caso di rivederla. Fuorigioco che non esiste. Quando te l'annullano a favore sei contento, se se lo tolgono ti dispiaci. Al di là di questo è una sconfitta che non fa una grinza: pochissimi giocatori hanno raggiunto la sufficienza. Non credo che questa formazione verrà rimpiegata in Serie A. Zaniolo si è proposto davvero poco in avanti. La squadra ha tenuto botta in maniera sufficiente poi nel secondo tempo, arrivato il gol di Dumfries, l'Inter ha meritato di vincere», ha aggiunto l'inviato sulla gara che si è giocata a Riyadh.