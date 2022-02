Nedved: “Si respira un’altra atmosfera, ora c’è entusiasmo. Lavoriamo ai rinnovi”

Il dirigente della Juve ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio della sfida tra Atalanta e Juve

L'entusiasmo c'è perché abbiamo fatto un mercato molto importante. Si percepisce una nuova atmosfera nella squadra, più voglia al sacrificio, quello che c'è mancato magari in alcune partite. Ma adesso devo dire che siamo molto contenti per come stanno andando i ragazzi e bisogna solamente continuare. Rinnovi? Dobbiamo affrontare più rinnovi, 4-5 sono in scadenza e sicuramente lavoreremo nelle prossime settimane per questo problema. Sono dei professionisti che lavorano al meglio.