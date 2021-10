Juventus, Nedved: “Scudetto? Difficile parlare di obiettivi ora, ma dobbiamo pensare che…”

In conferenza stampa in occasione dell'Assemblea degli azionisti, Pavel Nedved, vicepresidente Juventus, ha analizzato il momento bianconero

Abbiamo avuto successi con giocatori in età avanzata. Due anni fa abbiamo cercato di ringiovanire cercando di mantenere il risultato sportivo pur non essendo facile. Ma sapendo che l’unica cosa che conta è la vittoria, ne siamo consapevoli e sappiamo cosa vogliamo fare. Lo sa il mister, lo staff e anche i giocatori. Abbiamo difficoltà perché abbiamo avuto periodo bello, l’ultima partita non è andata come aspettavamo ma c’è già un’altra partita. Bisogna ripartire subito e fare risultato".