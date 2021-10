Juventus, Nedved: “Derby? Per il Toro gara dell’anno, per noi una delle tante”

Le parole del vicepresidente bianconero ai microfoni di DAZN prima della gara in programma questo pomeriggio

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Torino. Ecco le sue parole a DAZN: "Che per il Torino sia la partita dell'anno è normale, aspettano noi per fare una partita bella. Per noi una partita importante, una delle tante in 38 che facciamo in campionato, niente di più. L'importante è vincere i duelli, per mettere il Toro in difficoltà. Kean? Puntiamo molto su di lui, lo abbiamo scelto come attaccante per il presente e il futuro. Lo merita, conosce il mondo Juve e da quando è tornato è cresciuto tantissimo. Ha fatto 17 gol al PSG e un giocatore con un bagaglio così sarebbe considerato un fenomeno se non fosse che è italiano. Puntiamo molto sui giovani, quelli che prendiamo sono tutti dal 2000 in poi, se guardate bene. E credo che la Juve ha un grandissimo futuro".