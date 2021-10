Nedved: “Dybala? Speriamo di averlo per l’Inter, rinnovo vicinissimo. Lo Zenit…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha parlato così della Juventus prima del match contro lo Zenit

"In queste due partite ci giochiamo il passaggio del turno, lo sanno i giocatori e sono concentrati. Sono convinto che non sarà difficile, di più. Allegri sceglie i giocatori in base alla forma e a come li sente in allenamento, abbiamo ottenuto risultati importanti finora, anche Morata ora ci darà qualcosa in più. Dybala come sta? Speriamo ce la faccia per l'Inter, per la firma del rinnovo siamo vicinissimi e anche per il campo sarà pronto presto ed è un giocatore importante per la squadra".