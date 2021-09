Nedved: “La Juve ha le carte in regola per competere in Europa. Dybala…”

Il vicepresidente bianconero ha parlato prima della sfida di CL contro il Malmoe ai microfoni di Skysport

Eva A. Provenzano

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato prima della gara con il Malmoe delle aspettative della società bianconera rispetto alla Champions dopo una partenza difficile in Serie A. Ecco le sue parole ai microfoni di Skysport:

-Può essere la partita della scintilla?

Speriamo sia una gara dove riusciamo a vincere, ci serve per l'autostima dei giocatori. Potrebbe essere perché in CL ci sono motivazioni e stimoli diversi. Credo che questa sera ci saranno prestazioni individuali di alto livello. Solo così possiamo raggiungere l'obiettivo.

-A proposito di errori individuali, Allegri ha detto che molti errori della Juve sono individuali in questo momento. Più facile porre rimedio quando si tratta di errori individuali?

Abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo meritato. Poi non siamo riusciti ad essere concentrati per novanta minuti durante la partita e abbiamo pagato con errori che non devono capitare. Ma non deve succedere. Altrimenti metti a rischio punti e risultato finale.

-Quanto deve essere ora la Juve di Dybala?

Tanto, tantissimo. Lo abbiamo messo al centro del progetto, puntiamo su di lui. Cercheremo di chiudere, firmare. È troppo importante per questa Juventus.

-Allegri ha detto: "Non siamo favoriti ma non è detto che non proveremo a vincere la CL". All'interno della dirigenza cosa si pensa della CL?

Questo è chiarissimo, proveremo a vincere sicuramente. Secondo me si sta dicendo che abbiamo una squadra molto giovane. Sì, ma più o meno. Questa squadra ha le carte in regola per competere in Europa, sono fiducioso.

(Fonte: SS24)