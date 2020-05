Quella volta in cui Nedved disse no a Mourinho: “Lo avrei seguito, ma non all’Inter”

Arci nemico dell’Inter prima da calciatore e oggi da dirigente, fiero rappresentante della Juventus da quasi 20 anni. Eppure, ci fu un momento in cui le strade di Pavel Nedved e dei nerazzurri avrebbero potuto incrociarsi: come ricorda Tuttosport, nella primavera del 2009 l’ex Pallone d’Oro ricevette una proposta direttamente da José Mourinho, che lo allettò con la proposta di vincere la Champions League. Un’offerta allettante, ma che venne rimandata al mittente:

“José sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions perché non l’avevo mai vinta, ma il suo piano non funzionò. Non potevamo essere compatibili. Lo avrei raggiunto in qualsiasi altra squadra del mondo ma all’Inter no, non avrei potuto farlo“.