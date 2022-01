Juventus, Nedved positivo al Covid-19. Nessun contatto con staff e giocatori

Pavel Nedved è positivo al Covid-19. Come appreso dall'ANSA, il vice-presidente della Juventus ha ricevuto l'esito positivo dal tampone cui si è sottoposto

Pavel Nedved è positivo al Covid-19. Come appreso dall'ANSA, il vice-presidente della Juventus ha ricevuto l'esito positivo dal tampone cui si è sottoposto. Nessun problema per la squadra di Massimiliano Allegri, infatti l'ex calciatore non ha avuto contatti con gli altri bianconeri.