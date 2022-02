Juventus, Nedved: “Scudetto? Questa partita non è importante: è decisiva”

Le parole del vicepresidente bianconero: "Scudetto? Non credo sia una partita importante, ma decisiva: questa decide tante cose"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Empoli, Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato così del difficile momento che sta vivendo l'Ucraina dopo l'invasione della Russia: "Devo ammettere che oggi mi viene difficile parlare di calcio, quello che sta succedendo in Ucraina è molto forte: io sono dell'est e mi sento con la gente lì, sono cresciuto lì. Nessuno merita le sofferenze, una guerra, nessuno la vuole. Scudetto? Non credo sia una partita importante, ma decisiva: questa decide tante cose. E' normale che in questo periodo ci siano partite decisive, questa lo è".