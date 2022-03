Nedved: “Scudetto quasi impossibile, obiettivo 4° posto. Dybala? Il rinnovo…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima di Fiorentina-Juventus, Pavel Nedved ha parlato così anche di Scudetto

"La Coppa Italia è l'obiettivo più facile? Niente è facile, sono tutti gli obiettivi difficili. Siamo arrivati in semifinale, con un passo arrivi in finale. Siamo più vicini a questo obiettivo piuttosto che gli altri. Rinnovo Dybala? Non ci sono attriti, abbiamo parlato chiaramente con i giocatori e hanno accettato e capito di rinviare il discorso a giugno, comportandosi da professionisti. Non c'è nessun problema per noi ma nemmeno per loro. Partite da Juve? E' sempre difficile giocare a Firenze ma mi dispiace un po' che non possiamo affrontare la partita a pieno organico, 9 infortuni si sentono ma abbiamo fiducia nei nostri giocatori, anche nei giovani. E' un bel test per la Juve, ma è una partita da vincere. Scudetto impossibile? Dopo l'Atalanta avrei detto impossibile, vedendo come stanno andando le altre, hanno rallentato e ci siamo avvicinati. Per lo scudetto credo che non ci siamo ancora, per la nostra partenza di quest'anno è difficile recuperare punti, quasi impossibile".