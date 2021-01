Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Sebino Nela, ex calciatore, ha parlato così della pesante lite di ieri tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: “Scontro titanico, mi è sembrata un po’ esagerata la reazione di Lukaku dopo una spallata, giochiamo a calcio, non a scacchi. Ma è un derby, non mi piace pensare a un derby con zero ammoniti. Ci sta anche la parola fuori posto, poi ci si incontra e passa”.