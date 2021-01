Nela: “Inter e Juve devono fare di più. Anti-Milan? C’è una cosa che non capisco…”

Sebino Nela, intercettato dai microfoni del Corriere della Sera, si è espresso sulla lotta scudetto. Questo il pensiero dell’ex calciatore: «C’è una cosa che non capisco: se siamo alla ricerca dell’anti-Milan perché non si parla mai dell’Atalanta? È l’unica squadra che dà spettacolo. Ha tutto: gioco, intensità, personalità, mentalità. Giocano nella stessa maniera se stanno vincendo o perdendo. Cercano il gol in modo forsennato. Hanno perso qualche punto per via della Champions. Adesso non vedo squadra migliore. Inter e Juve hanno le possibilità di diventare l’anti-Milan, lo dice la classifica, ma devono fare di più a livello di gioco».