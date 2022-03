Nela: “Inter? Con un pareggio domenica difficile recuperare. L’importante è…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito delle partite del prossimo turno di campionato

L’ex difensore calciatore Sebino Nela è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue considerazioni: "Il campionato? Ora vale tutto. Le prime tre squadre non possono perdere colpi. Se Napoli ed Inter pareggiano ed il Milan vince, diventa difficile recuperare. L’importante è presentarsi a queste gare al meglio, nel Napoli c’è qualche assenza di troppo: a Bergamo sarà partita vera, i numeri dicono che la squadra di Gasperini ha fatto meglio fuori casa, come il Napoli. I ragazzi di Spalletti devono fare una partita intelligente, a cominciare da una buona difesa per uscire col palleggio. Loro spingono molto ma non corrono bene all’indietro, i centrocampisti dell’Atalanta comunque sanno metterti in difficoltà. Se fai bene dietro poi qualche occasione te la concedono, nell’uno contro uno: peccato non ci sia Osimhen, con Mertens bisognerà modificare qualcosa, saltare il primo pressing con il palleggio e andare poi verso la porta”.