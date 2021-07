Nervo: “Arnautovic grande acquisto per il Bologna: ha lo spirito battagliero di Miha”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex Bologna Carlo Nervo ha detto la sua sull'acquisto, da parte dei rossoblù, di Arnautovic

"Per me è un grande acquisto, è una punta che serviva. Il Bologna ha fatto un bello sforzo, mi piace molto può fare bene, Ripeto, è quel che serviva. Ha uno spirito battagliero che somiglia a Mihajlovic. Serviva un giocatore di peso davanti perchè il Bologna gioca bene però poi in attacco ci vuole un giocatore come lui"