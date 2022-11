Inter, nessuna cessione fino alla Supercoppa. Gosens? Addio a una sola condizione

Nessun movimento in uscita, almeno fino al giorno della Supercoppa Italiana: è questa la linea guida dell'Inter. Un discorso che riguarda tutti i calciatori nerazzurri, incluso quel Robin Gosens da tempo dato in partenza. Così scrive Tuttosport: "Non si fa peccato a pensare che, a meno di sorpresissime, l'Inter manterrà tutti i giocatori bloccati fino al match di Supercoppa a Riad contro il Milan (18 gennaio) e solo dopo che verrà assegnato il primo trofeo stagionale, verrà valutata la posizione di chi gioca meno. Inzaghi, in questa fase, vuole tenere tutti sulla corda e, a tal proposito, non sono sfuggite le parole pronunciate dall'allenatore a Bergamo su Gagliardini («A gennaio avrò di nuovo 4 mezzali. Gagliardini è tornato a stare bene e a meritarsi spazio che non sono riuscito a dargli»). Per questo motivo, come sottolineato, per pensare che l'allenatore possa mollare Gosens, servirebbero un'offerta irrinunciabile unita alla richiesta da parte dell'interessato di cambiare aria".