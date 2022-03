GdS – Nessuna traccia dell’Inter dominante: “Ieri ha deluso perfino il più vivo di tutti”

Deludono tutti, in un'Inter che non sa più vincere ed essere bella come qualche tempo fa. La Gazzetta parla delle difficoltà dei nerazzurri

Marco Macca

Deludono tutti, in un'Inter che non sa più vincere ed essere bella come qualche tempo fa. La Gazzetta dello Sport parla oggi delle difficoltà dei nerazzurri, sottolineando come anche i più in forma, vedi Perisic, abbiano lasciato sensazioni negative:

"Nessuna traccia dell’Inter dominante e creativa della prima ora del derby scorso, perché Brozovic, braccato da Krunic, e Barella, nervoso, non sono più quelli. Il fischiatissimo Calhanoglu, per lo meno, ci mette orgoglio. Che sia una questione di condizione o di testa che frena le gambe, non possiamo saperlo. Ma l’evidenza è che oggi l’Inter fatica a correre e Barella, Duracell rimasto senza pile, ne è la spia più evidente. Perfino Perisic, il più vivo di questi tempi, che si lasciava dietro il giovane Alexander-Arnold, fatica a superare il vecchio Florenzi. Conscio di queste difficoltà atletiche e creative, l’Inter lancia lungo per Dzeko, come fosse Lukaku e come non fa nei giorni belli".