Tifosi allo stadio, al momento nessuna ulteriore limitazione: “Tema sul tavolo”

Non ci sarà al momento una ulteriore limitazione per la partecipazione agli eventi sportivi. La bozza del decreto Covid entrata in Consiglio dei ministri non prevede alcun intervento sulla capienza di stadi e palazzetti anche se, sottolineano fonti di governo, il tema resta comunque all'attenzione del governo. (ANSA).