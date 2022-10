Inter, Lautaro si accende e si spegne. Ma nessuno calcia come lui in Serie A

Nessuno calcia come Lautaro Martinez in Serie A. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport

Nessuno calcia come Lautaro Martinez in Serie A. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport, in un focus proprio sul Toro. Si avvicina la sfida contro la Fiorentina di sabato e sarà ancora l’argentino a guidare l’attacco, privo di Lukaku; al suo fianco ci sarà Dzeko.

Cosa dicono i numeri

Ecco quanto evidenziato dalla rosea: “I tifosi dell'Inter lo sanno benissimo: Lautaro Martinez si accende e si spegne. In sé sarebbe probabilmente un difetto, ma visto che i numeri sono sempre entusiasmanti ogni volta che si traccia la riga del bilancio conclusivo, con il Toro basta avere pazienza. Come a settembre, un mese di magra, seguito da un ottobre con altri presupposti: le reti consecutive a Barcellona e Salernitana paiono il preludio a uno dei suoi rinomati filotti da gol a grappoli. Al di là delle reti gonfiate, però, in questo inizio di stagione Simone Inzaghi sta avendo a che fare con un attaccante dai numeri ben diversi rispetto al passato. Nello specifico della Serie A, l'argentino sta calciando tantissimo - nessuno come lui nel campionato - e sta macinando molti più minuti rispetto al passato. Insomma, un Toro generoso e inesauribile che sembra solo in attesa di innescarsi", si legge.