Inter, nessuno vuole l’esonero di Inzaghi. In caso di crollo spunta una suggestione

Il difficile avvio di stagione dell'Inter ha alimentato le voci sul futuro di Simone Inzaghi, ritenuto da buona parte della critica il principale responsabile. La dirigenza nerazzurra ha ribadito la fiducia al tecnico, ma è inevitabile che, se le cose non dovessero cambiare, l'ipotesi di un avvicendamento in panchina non sarebbe più così remota. Secondo Repubblica potrebbe prendere piede una romantica suggestione: "Perdendo questa sera, Inzaghi trasformerebbe la sfida di sabato a reggio Emilia con il Sassuolo in un referendum sulla propria permanenza in panchina. I giocatori, che con lui stanno bene, non vogliono la rottura. Nemmeno la società, anche perchè trovare un allenatore costa: in caso di disastro, la suggestione della coppia Chivu-Cambiasso potrebbe guadagnare consistenza. E ovviamente non vuole il divorzio nemmeno Inzaghi".