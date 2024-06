Sky – Nesta ha risolto il contratto con la Reggiana: firma pronta col Monza

Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore del Monza dopo l'addio di Raffaele Palladino. Sky Sport fa sapere che il tecnico ha risolto il suo contratto con la Reggiana ed è ora pronto a firmare con la società brianzola. Poi ci sarà l'annuncio ufficiale di Nesta come nuovo allenatore del Monza. Contratto annuale con opzione per la seconda stagione in caso di salvezza.