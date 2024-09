Il tecnico del Monza Alessandro Nesta , intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così il pareggio contro l'Inter : "Sono contento della prestazione, i ragazzi si impegnano: se me l'avessero detto prima della partita che avrei pareggiato con l'Inter, avrei firmato. Poi per come si è messa c'è un po' di rammarico: la strada è giusta. La squadra migliora, sono fiducioso.

Avevamo preparato la partita un filino più alti: loro hanno due punte a filo e a cercare di coprire quelle palle e la mezzala che si butta dentro. E' un buonissimo risultato. Ho visto il gol loro, è anche un po' casuale: se il cross non viene deviato, la palla non va lì. I ragazzi erano in partita, è stato un po' casuale. Ho fatto solo due cambi, mi spiace per chi è rimasto fuori.