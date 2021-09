Nesta: “Scudetto? L’Inter resta forte, Inzaghi è davvero bravo. Juve e Milan…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, ha definito molto incerta la lotta scudetto in Serie A

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, ha definito molto incerta la lotta scudetto in Serie A, convinto che l'Inter di Simone Inzaghi sia comunque una delle maggiori favorite. Ecco le sue parole:

"Il Milan è da scudetto. Forse non parte favorito, ci sono squadre più forti, ma non è detto che sia un male, anzi. La verità è che quest’anno sono in molte a poter vincere. Una cosa è certa: la strada è quella giusta".

«Il calcio italiano all’estero resta sempre amatissimo, ma è innegabile che abbia perso parecchi protagonisti con questa fuga di massa. È un danno d’immagine e tecnico. Penso alla crescita dei giovani, che maturano prima in un contesto tecnicamente più elevato. Ma così è: il calcio segue i soldi. E i soldi in questo momento non sono in Italia».